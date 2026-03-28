В Великих Луках создадут молодежный центр «Родина»

Молодежный центр появится в Великих Луках Псковской области на базе кинотеатра «Родина» по нацпроекту «Молодёжь и дети». Реконструкция здания уже стартовала, сообщили в управлении информационной политики правительства региона.
Специалисты демонтируют старые перегородки, двери и инженерные сети. В ближайшее время они начнут прокладывать новые коммуникации и ремонтировать кровлю. Завершить работы планируют к декабрю 2026 года.
Молодежный центр сохранит название «Родина» и станет главным пространством для общения, развития и досуга молодежи на юге региона. Там молодые люди смогут учиться, пробовать себя в новых направлениях и находить единомышленников.
В центре планируют проводить образовательные программы, творческие лаборатории, форумы, слеты и проектные сессии. Также там будут организовывать мероприятия Движения первых, студенческих отрядов и патриотических объединений, концерты, фестивали и другие значимые события.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.