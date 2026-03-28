Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турция заявила о готовности провести переговоры по Украине в апреле

Анкара ожидает предложений от сторон, но конкретных сроков пока нет.

Источник: Клопс.ru

Турция рассчитывает на возможность возобновления переговоров по урегулированию конфликта на Украине в апреле. Об этом сообщили в администрации президента страны, передаёт РИА Новости в субботу, 28 марта.

В Анкаре подчеркнули, что пока не получали конкретных предложений от сторон, поэтому говорить о точных сроках рано.

«Конкретных сроков пока нет, как и предложений от сторон. Что касается вероятности переговоров в апреле, свою готовность организовать эти переговоры мы уже объявили. Мы готовы», — отметил собеседник агентства.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявлял, что страна готова вновь предоставить площадку для диалога и выступить посредником в мирном урегулировании.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отношения между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским достигли крайней точки напряжения.

Узнать больше по теме
Биография Хакана Фидана
Хакан Фидан — турецкий государственный деятель и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел Турции. Ранее он более десяти лет возглавлял Национальную разведывательную организацию Турции (MIT) и был одним из самых влиятельных представителей силового блока страны.
Читать дальше