Звезда «Постучись в мою дверь» ответила на обвинения по делу о наркотиках

Турецкая актриса и модель Ханде Эрчел отвергла обвинения по делу о наркотиках.

Источник: РБК

Турецкая актриса и модель Ханде Эрчел отвергла обвинения по делу о наркотиках. Она заявила во время дачи показаний в прокуратуре, что никогда в жизни не употребляла запрещенные вещества.

«Я никогда в жизни не употребляла наркотики или стимуляторы. Я стараюсь вести здоровый образ жизни из-за своей профессии», — приводит слова турецкой звезды издание T24.

Эрчел пояснила, что посещала ресторан отеля Bebek в Стамбуле который фигурирует в материалах дела, в рамках деловых встреч. Актриса подчеркнула, что не ведет «ночную жизнь».

«Я не посещал ни одной из частных вечеринок или мероприятий, упомянутых в прессе как якобы организованные некими бизнесменами. Я не знаю никого из упомянутых в документе, кто организует такие вечеринки. Я ничего не знал об этих вечеринках или мероприятиях и даже не получал приглашений», — сказала Эрчел.

Также девушка отметила, что никогда не видела, чтобы бизнесмен Хакан Сабанджи употреблял запрещенные вещества.

Ордер на арест в отношении актрисы выдали 25 марта в рамках операции по борьбе с наркотиками. Тогда Эрчел не смогли задержать, поскольку она находилась за границей, но в тот же день она пообещала вернуться в страну, поскольку «доверяет своему правительству и турецкому правосудию».

Ордера на задержание также выдали бизнесмену Хакану Сабанджи, Кериму Сабанджи, модели Дидеме Сойдан, телеведущей Гюзиде Дуран.

После допроса в суде в Стамбуле Эрчел сдала образцы волос и крови для судебно-медицинской экспертизы. После этого актрису отпустили.

Ханде Эрчел — турецкая актриса кино и телефидения, фотомодель. Она широко известна в Турции и за ее пределами. Одна из самых известных работ — роль Эды Йылдыз, главной героини сериала «Постучись в мою дверь». Она также снималась в «Королек — птичка певчая», «Черной жемчужине», «Дочерях Гюнеш» и других сериалах.

