Свыше 110 тысяч жителей Самарской области записались к врачу через MAX

Более 110 тыс. жителей Самарской области записались на прием к врачу через чат-бот в национальном мессенджере MAX, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Развитие сервиса медицинских услуг способствует достижению целей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Внедрение современных цифровых решений в систему здравоохранения — один из приоритетных проектов министерства. Жители региона активно пользуются новым сервисом, который делает медицинскую помощь более доступной и удобной», — отметил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.
Важным направлением внедрения чат-бота стало развитие телемедицинских консультаций. Уже сегодня жители региона воспользовались этим видом консультаций более 21 тыс. раз. Это значительно сократило время ожидания приема узких специалистов и обеспечило оперативную помощь пациентам, проживающим в отдаленных населенных пунктах.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.