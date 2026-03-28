Российские ученые создали высокоточный метод расчета состава дорожного покрытия

Специалисты из Пермского Политеха и Горного университета разработали метод расчета оптимальной плотности и влажности для дорожного покрытия из местных пород, рассказали в пресс-службе ПНИПУ.
Строительство инфраструктуры требует снижения затрат, и, вместе с тем, сохранения долговечности объектов. Главным фактором расходов становится логистика: качественные материалы часто везут издалека.
Решением видится использование местных грунтов. Но нередко это древние породы, например, песчаники и аргиллиты, которые имеют низкую прочность, так как склонны к набуханию. Из-за этого приходится либо заменять их на привозные материалы, либо затратно на месте с помощью цемента или извести. Однако второй способ очень дорогой.
Ученые ПНИПУ и Горного университета нашли выход: они разработали метод расчета оптимальной плотности и влажности для дорожного покрытия из таких пород. В ходе испытаний выяснилось, что максимальная плотность достигается при содержании 40−50% аргиллита. Евгения Акбулякова, доцент кафедры «Строительное производство и геотехника» ПНИПУ, кандидат технических наук объясняет это тем, что мелкие глинистые частицы заполняют пустоты между частицами песчаника.
Исследователи вывели две расчетные формулы. Первая определяет максимальную плотность смеси по содержанию аргиллита, а вторая — оптимальную влажность для уплотнения. Точность прогноза превышает 99%. Это позволяет создавать на месте стабильное основание для дорог, дамб и насыпей, отказавшись от дорогих лабораторных проб, а также значительно сократить логистические расходы. Методика опубликована в журнале «Soil Mechanics and Foundation Engineering».