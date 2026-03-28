В Арзамасской городской больнице № 1 сменился руководитель

Алексей Токарев сменил Людмилу Красникову на посту главного врача Арзамасской городской больницы № 1, об этом сообщается в канале администрации городского округа в национальном мессенджере Max.
Красникова сложила свои полномочия, чтобы перейти на наставническую работу. Успехов ей пожелали заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Светлана Малышева и глава Арзамаса Александр Щелоков.
Добавим, что за плечами Людмилы Красниковой, врача высшей категории, кандидата медицинских наук, — 40 лет общего медицинского стажа и 25 лет руководства больницей.
