Сезон весенней охоты начнётся в Нижегородской области с 1 апреля

В Нижегородской области с 1 апреля 2026 года открывается сезон весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь. Официальные сроки и правила установлены федеральными нормами и региональными указами губернатора, сообщают в областном Минлесхозе.
Охота на селезней с подсадными утками разрешена до 10 мая по всей территории региона. Для остальных видов действуют зональные ограничения: в южных районах сезон стартует раньше, во второй половине апреля, а в северных — на неделю позже. Продолжительность охоты в каждом случае составляет 10 дней.
Параллельно установлены сроки для других видов животных: от копытных до пушных зверей и медведя — они различаются в зависимости от вида и сезона. В ведомстве также напомнили о строгих требованиях к оружию: для пернатой дичи допускается только гладкоствольное ружьё с ограничениями по дроби, а использование пневматики в большинстве случаев запрещено.
Особое внимание уделяют безопасности: запрещена стрельба «на звук» и применение неисправного оружия. Охотникам рекомендуют заранее изучить правила и соблюдать их в каждом выходе.