Какой сегодня праздник: День фортепиано

Международный день фортепиано — ежегодный праздник, посвящённый фортепиано и всем, кто связан с этим инструментом: исполнителям, композиторам, изготовителям, настройщикам, грузчикам и, конечно, слушателям. Интересно, что праздник проходит на 88‑й день года, а это прямая отсылка к количеству клавиш стандартного фортепиано (52 белых и 36 чёрных). Фортепиано было изобретено около 1700−1709 годов итальянским мастером Бартоломео Кристофори. Первое произведение, написанное специально для фортепиано, — соната Лодовико Джустини (1732). Однако массовое распространение инструмента и расцвет фортепианной музыки пришлись на эпоху Гайдна, Моцарта и Бетховена (конец XVIII — начало XIX века).