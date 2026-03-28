Какой сегодня праздник: День фортепиано

Международный день фортепиано — ежегодный праздник, посвящённый фортепиано и всем, кто связан с этим инструментом: исполнителям, композиторам, изготовителям, настройщикам, грузчикам и, конечно, слушателям. Интересно, что праздник проходит на 88‑й день года, а это прямая отсылка к количеству клавиш стандартного фортепиано (52 белых и 36 чёрных). Фортепиано было изобретено около 1700−1709 годов итальянским мастером Бартоломео Кристофори. Первое произведение, написанное специально для фортепиано, — соната Лодовико Джустини (1732). Однако массовое распространение инструмента и расцвет фортепианной музыки пришлись на эпоху Гайдна, Моцарта и Бетховена (конец XVIII — начало XIX века).
29 марта связывают с «днем рождения» «Кока-Колы». В этот день в 1886 году фармацевт Джон Стит Пембертон впервые приготовил сироп, ставший основой напитка. Это был карамельный сироп из листьев коки, сахара, кофеина и других компонентов. Изначально напиток задумывался как лекарственное средство от головной боли, усталости и нервных расстройств. Сироп продавали в аптеках как тонизирующую добавку, которую можно было смешивать с водой. А бухгалтер Пембертона, Фрэнк Робинсон, придумал название «Кока-Кола» и разработал знаменитый логотип, сохранившийся до наших дней.
День самопознания отмечается ежегодно 29 марта. Это неофициальный праздник, призванный напомнить людям о важности изучения собственной личности и осмысления себя на протяжении всей жизни. В эпоху быстрого ритма жизни и цифровых технологий люди часто сталкиваются со стрессом и выгоранием, неуверенностью в себе, ощущением бессмысленности или «автоматичности» существования, давлением социальных стандартов. День самопознания — повод сделать паузу, сместить фокус с внешнего на внутреннее и осознанно поработать над пониманием себя.