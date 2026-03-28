Россиян предупредили об угрозе оказаться в тюрьме из-за вьюнка на даче

Слёзкина подчеркнула, что многие россияне высаживают ипомею вдоль заборов и стен, не подозревая о её психотропных свойствах и о том, что растение включено в «чёрный список». Ответственность возможна не только за посев, но и за бездействие: если на участке самосевом появились наркосодержащие растения, а владелец не принимает мер к их уничтожению, его могут привлечь по статье 10.5 КоАП РФ.