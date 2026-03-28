Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Часть причалов ростовского порта передадут под зону отдыха на набережной

Об этом на встрече с губернатором рассказал глава Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота) Андрей Тарасенко.

Согласно информации пресс‑службы губернатора, передаваемые объекты будут оформлены в собственность Ростовской области, а не непосредственно города Ростова‑на‑Дону.

Реализация проекта по расширению набережной возможна не ранее 2028 года — именно на этот срок запланировано выселение порта в левобережную зону. При этом обозначенные сроки носят ориентировочный характер: ранее проект неоднократно переносился, в т. ч. из‑за отсутствия необходимых разрешений на строительство.