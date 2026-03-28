4‑й тур МФЛ‑Б: «Ротор‑М» теряет очки в матче с СШОР «Зенитом»

Матч начался для СШОР «Зенита» не лучшим образом. Уже на 3‑й минуте «Ротор‑М» открыл счёт: волгоградцы воспользовались ошибкой обороны хозяев, Руслан Слепужников получил мяч на линии штрафной и точно пробил в дальний нижний угол. Гости навязали высокий прессинг и контролировали игру в первые 20 минут. Однако на 29‑й минуте хозяева нашли ответ: в контратаке Роман Алексеев получил передачу из центра поля, вошёл в штрафную площадь и хладнокровно отправил мяч в угол ворот — 1:1.После перерыва питерцы увеличили давление, хорошо играли в пас и не раз могли увеличить счёт, но волжан выручал вратарь. А на 59-й минуте, и он был бессилен. В очередной атаке зенитовцы в стеночку быстро прошли оборону «Ротора» и вновь на острие атаки оказался Алексеев, который установил окончательный счёт — 2:1. «Зенит-М» (Санкт-Петербург) — «Ротор-М» (Волгоград) — 2:1 (1:1).27 марта. Санкт-Петербург. Стадион: СШОР по футболу «Зенит». 29 зрителей. Судьи: Платон Платонов (Казань), Артём Щербаков, Артемий Боровков (оба Санкт-Петербург). «Зенит-М»: Вахрушев, Слугин, Позднев (Позин, 75), Евсеев, Алексеев (Спиридонов, 64), Емельянов (Шихахмедов, 84), Куренев, Алешкин (Комлев, 75), Киселёв, Филатов (Воробьёв, 46), Бидаев (Сергеев, 46). «Ротор-М»: Прохоров, Цымбалов (Тарчоков, 77), Петрунькин, Ералиев, Закиров (Дель, 81), Кашлев, Асланян (Володин, 81), Кувакин, Слепужников (Ермаков, 62), Клименко (Кадралиев, 62), Семененко (Гречишкин, 62).Голы: Слепужников, 3 (0:1). Алексеев, 29 (1:1). Алексеев, 59 (2:1).Предупреждения: Емельянов, 78 (неспортивное поведение) — Слепужников, 35 (неспортивное поведение); Ералиев, 90 (срыв перспективной атаки).Выездная серия «Ротор‑М» завершится 3 апреля — команда встретится с егорьевским «Мастер‑Сатурном». Матч стартует в 13:00 на площадке училища олимпийского резерва (УОР № 5).Александр Веселовский.