Синоптики рассказали об аномальной погоде в начале апреля в Москве

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Потепление до плюс 22 градусов ожидается в столице уже в первые три дня апреля, рассказали РИА Новости в Гидрометцентре РФ.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в субботу отметил, что апрель начнется с еще более высоких температур, чем в конце марта: до плюс 17 — плюс 19 градусов, а к концу следующей рабочей недели температура опустится к значениям последних дней марта, при этом ночные температуры постепенно уходят из зоны заморозков.
«Первого апреля (в Москве — ред.) — облачно, местами — небольшой дождь, но мы ждем повышения температуры: от 17 до 21 градуса. В следующие два дня дневная температура подрастет еще, составит 17−22 градусов», — сказали агентству в Гидрометцентре.