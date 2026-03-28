В аэропорту Перми на сутки задерживается вылет в Баку

Вылет из Перми в азербайджанский Баку перенесли на сутки, следует из информации на онлайн-табло Международного аэропорта «Большое Савино».
Самолет рейса IO 483 Пермь — Баку должен был вылететь из краевой столицы 28 марта в 17:55. Однако, согласно изменениям, воздушное судно типа Superjet поднимется в небо лишь на следующий день спустя почти 24 часа — 29 марта в 17:30. Перевозчиком является авиакомпания «ИрАэро».
Напомним, перелеты из Перми в Баку продлили до 24 октября. Рейсы совершаются по средам в 23:10 и субботам в 17:55 и 19:05. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в пермском аэропорту отсутствует. В онлайн-табло бакинской гавани информации о задержке рейса тоже нет.