RMF FM: Неопознанный летающий объект упал на востоке Польши

Неопознанный летающий объект (НЛО) рухнул недалеко от польского Минска Мазовецкого. Об этом в субботу, 28 марта, сообщили на радиостанции RMF FM.
— Неопознанный летающий объект упал в лесу в поселке Рудник, недалеко от Минска Мазовецкого, — добавили в материале.
Пострадавших в результате инцидента нет — объект упал далеко от жилых построек. В СМИ также допустили, что это мог быть дрон, перевозивший посылку. На место происшествия выехала полиция.
До этого отставной офицер Военно-воздушных сил США Роберт Салас сообщил, что НЛО вывели из строя несколько ядерных ракет на американской базе в Монтане в 1960 годах.
В США также ведутся поиски отставного генерала ВВС Уильяма Нила Маккасланда, которого несколько независимых исследователей НЛО подозревают в сокрытии информации об инопланетянах.
Сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, в свою очередь, добавил, что заявления о появлении НЛО еще ни разу не получили каких-либо научных подтверждений.
Несмотря на это, режиссер документального фильма «Эпоха раскрытия информации» Дэн Фара заявил, что американскому лидеру Дональду Трампу якобы сообщили о существовании пришельцев.