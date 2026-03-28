RMF FM: Неопознанный летающий объект упал на востоке Польши

Неопознанный летающий объект (НЛО) рухнул недалеко от польского Минска Мазовецкого. Об этом в субботу, 28 марта, сообщили на радиостанции RMF FM.

— Неопознанный летающий объект упал в лесу в поселке Рудник, недалеко от Минска Мазовецкого, — добавили в материале.

Пострадавших в результате инцидента нет — объект упал далеко от жилых построек. В СМИ также допустили, что это мог быть дрон, перевозивший посылку. На место происшествия выехала полиция.

До этого отставной офицер Военно-воздушных сил США Роберт Салас сообщил, что НЛО вывели из строя несколько ядерных ракет на американской базе в Монтане в 1960 годах.

В США также ведутся поиски отставного генерала ВВС Уильяма Нила Маккасланда, которого несколько независимых исследователей НЛО подозревают в сокрытии информации об инопланетянах.

Сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, в свою очередь, добавил, что заявления о появлении НЛО еще ни разу не получили каких-либо научных подтверждений.

Несмотря на это, режиссер документального фильма «Эпоха раскрытия информации» Дэн Фара заявил, что американскому лидеру Дональду Трампу якобы сообщили о существовании пришельцев.

