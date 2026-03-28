Дети обыскивают автомобили, вооружившись автоматами: В Иране разрешили вступать в КСИР с 12 лет

В Иране детям разрешили официально помогать Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и молодёжному добровольческому ополчению «Басидж» в противостоянии США и Израилю. Подать заявку на становление добровольцем можно с 12 лет. Об этом в эфире государственного телевидения сообщил Рахим Надали, представитель корпуса в Тегеране. Его слова приводит Times of Israel.
Кампания по набору новобранцев получила название «За Иран». В задачи юных добровольцев входят сбор данных о безопасности и патрулирование. Очевидцы сообщают, что вооруженные юноши уже вовсю обыскивают автомобили на импровизированных контрольно-пропускных пунктах в Тегеране.
«Военные пикапы с установленным на них тяжелым вооружением блокируют дороги и обыскивают машины. Вы проезжаете мимо, и всего в 100 метрах впереди вас останавливают несколько частных автомобилей с подростками, вооруженными автоматами», — рассказал местный житель Кавех.
По его словам, дети выкрикивают приказы и периодически стреляют в воздух.
Відносини між Іраном і США з Ізраїлем обострились 28 февраля, когда эти две страны напали на исламское государство. С того момента стороны обмениваются регулярными ударами, в том числе по сторонним территориям. Так, например, Тегеран атакует американские базы на Ближнем Востоке.