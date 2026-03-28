Дети обыскивают автомобили, вооружившись автоматами: В Иране разрешили вступать в КСИР с 12 лет

Рахим Надали: КСИР начал набирать детей от 12 лет для работы на КПП.

В Иране детям разрешили официально помогать Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и молодёжному добровольческому ополчению «Басидж» в противостоянии США и Израилю. Подать заявку на становление добровольцем можно с 12 лет. Об этом в эфире государственного телевидения сообщил Рахим Надали, представитель корпуса в Тегеране. Его слова приводит Times of Israel.

Кампания по набору новобранцев получила название «За Иран». В задачи юных добровольцев входят сбор данных о безопасности и патрулирование. Очевидцы сообщают, что вооруженные юноши уже вовсю обыскивают автомобили на импровизированных контрольно-пропускных пунктах в Тегеране.

«Военные пикапы с установленным на них тяжелым вооружением блокируют дороги и обыскивают машины. Вы проезжаете мимо, и всего в 100 метрах впереди вас останавливают несколько частных автомобилей с подростками, вооруженными автоматами», — рассказал местный житель Кавех.

По его словам, дети выкрикивают приказы и периодически стреляют в воздух.

Ранее сайт kp.ru писал, что отношения между Ираном и США с Израилем обострились 28 февраля, когда эти две страны напали на исламское государство. С того момента стороны обмениваются регулярными ударами, в том числе по сторонним территориям. Так, например, Тегеран атакует американские базы на Ближнем Востоке.

США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
