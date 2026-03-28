Саратовская фирма подготовит проект расчистки воронежской реки Тихая Сосна

В Воронежской области завершились поиски подрядчика на разработку проекта расчистки русла реки Тихая Сосна на территории Острогожского района. Победителем стала фирма из Саратова, которой предстоит предложить решения по очищению реки от иловых отложений, остатков древесины и мусора. Общая стоимость проектных работ составляет 4 миллиона 699 тысяч рублей. Документ должен быть готов к 30 октября. Общая протяженность участка будущей расчистки составит 15,6 км.
— В него войдут участки в селах Новая Осиновка, Новая Мельница и Рыбное, в поселке Сибирский и в городе Острогожске, — рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии региона. — При этом гарантия на результаты выполненных по контракту составит 36 месяцев. В случае их некачественного выполнения подрядчик будет обязан переделать их в течение 30 календарных дней.