Лидер АдГ Хрупалла призвал вывести американские войска из Германии

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла призвал к выводу войск США с территории Германии. Об этом он заявил во время съезда саксонского отделения политической группы в Лебау.
«Давайте начнем это реализовывать — с вывода войск США из Германии», — заявил Хрупалла.
По словам лидера АдГ, Германия не должна позволять втягивать себя в международные конфликты, сосредоточившись на самостоятельной политике страны. Хрупалла также заявил, что ФРГ не должна вмешиваться в боевые действия на Ближнем Востоке.
Ранее KP.RU сообщал, что сопредседатель партии BSW Амира Мохамед Али призвала запретить использование военных баз США в Германии для участия в операциях против Ирана. Политик подчеркнула, что власти ФРГ должны занять более жесткую позицию по отношению к американцам на фоне конфликта на Ближнем Востоке.