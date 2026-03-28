Вузы Красноярского края вошли в топ-3 рейтинга по трудоустройству выпускников

«Позиция учебного заведения определяется на основе двух показателей: доли трудоустроенных выпускников через два года после выпуска и их медианной заработной платы на второй год работы», — поясняется в методологии рейтинга.
Особенно отличились норильские учреждения. Норильский техникум промышленных технологий и сервиса возглавил рейтинг колледжей в сфере металлургии, Таймырский колледж — также в металлургии среди учреждений с малой численностью выпускников, Норильский педагогический колледж лидирует в педагогическом направлении. Норильский медицинский техникум занял второе место по клинической и профилактической медицине.
Среди вузов выделился Заполярный государственный университет — первое место по прикладной геологии, горному и нефтегазовому делу, а также три попадания в топ-3 по смежным техническим направлениям. Сибирский федеральный университет вошел в тройку сразу по четырем специальностям: IT, энергетике, аэронавигации и химии. Университет Решетнева занял второе место по аэронавигации среди крупных вузов.
Национальные рейтинги по трудоустройству составляются ежегодно по поручению президента России.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин.