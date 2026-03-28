Вузы Красноярского края вошли в топ-3 рейтинга по трудоустройству выпускников

КРАСНОЯРСК, 28 марта, ФедералПресс. Сразу десять учебных заведений Красноярского края попали в тройку лучших национального рейтинга по уровню трудоустройства выпускников. Рейтинг опубликован на портале «Работа России» в рамках нацпроекта «Кадры».

«Позиция учебного заведения определяется на основе двух показателей: доли трудоустроенных выпускников через два года после выпуска и их медианной заработной платы на второй год работы», — поясняется в методологии рейтинга.

Особенно отличились норильские учреждения. Норильский техникум промышленных технологий и сервиса возглавил рейтинг колледжей в сфере металлургии, Таймырский колледж — также в металлургии среди учреждений с малой численностью выпускников, Норильский педагогический колледж лидирует в педагогическом направлении. Норильский медицинский техникум занял второе место по клинической и профилактической медицине.

Среди вузов выделился Заполярный государственный университет — первое место по прикладной геологии, горному и нефтегазовому делу, а также три попадания в топ-3 по смежным техническим направлениям. Сибирский федеральный университет вошел в тройку сразу по четырем специальностям: IT, энергетике, аэронавигации и химии. Университет Решетнева занял второе место по аэронавигации среди крупных вузов.

Национальные рейтинги по трудоустройству составляются ежегодно по поручению президента России.

Ранее сообщалось о том, что красноярский проект по трудоустройству людей старшего возраста вошел в список лучших в стране.

Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин.