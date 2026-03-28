Жители поселка Усть-Чуласа в Архангельской области получили доступ к 4G

Связь формата 4G подключили в поселке Усть-Чуласа Лешуконского округа Архангельской области, сообщили в министерстве связи и информационных технологий региона. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Современный формат обеспечили за счет установки оборудования оператора сотовой связи. Теперь в населенном пункте появился полноценный мобильный интернет, и жители смогут пользоваться онлайн-услугами, смотреть видеоролики в высоком качестве, работать, учиться удаленно и оставаться на связи с близкими.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.