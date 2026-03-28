В Моркинском районе Республики Марий Эл появится новый молодежный центр

Новый молодежный центр откроется в Моркинском районе Республики Марий Эл. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Моркинского муниципального района.
Молодежный центр станет новым пространством для творчества, развития и общения. На его базе планируется организовать условия для самореализации молодых людей: работу над собственными инициативами, участие в грантовых конкурсах, фестивалях и форумах. Отдельное внимание предполагается уделить поддержке творческих и предпринимательских проектов, а также волонтерских и спортивных движений.
В центре предусмотрены современный зал и рабочие зоны. Там будут проводить мастер-классы, встречи с экспертами, презентации проектов и культурные мероприятия.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.