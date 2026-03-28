Молдова переходит на летнее время: В ночь на воскресенье часы переводят на час вперед — вставать придется раньше

Молдова переходит на летнее время. В ночь с 28 на 29 марта в стране будет осуществлён переход на летнее время. Часы переведут на час вперед: в 3:00 ночи время изменят на 4:00.
Механические и электронные часы без автоматической синхронизации необходимо перевести вручную. Большинство современных устройств обновляют время автоматически.
Переход на летнее и зимнее время осуществляется дважды в год — в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.
