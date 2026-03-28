Россиян предупредили об уголовной ответственности за наличие вьюнка на заборах домов: подробности

Выращивание ипомеи трехцветной, известной в народе как «вьюнок» или «утренняя слава», может грозить россиянам уголовным наказанием. Об этом предупредила адвокат Олеся Слезкина в беседе с ТАСС.
По ее словам, вьюнок был внесен в список запрещенных растений еще в 2024 году. Многие граждане высаживают ее прямо у заборов и стен, не подозревая о психотропных свойствах растения. Помимо ипомеи, в красный список входят: голубой лотос, роза гавайская, конопля, мак, мимоза хостилис и другие.
«При значительном количестве растений грозит не просто штраф, а уголовная ответственность», — подчеркнула Слезкина.
Юрист также напомнила, что к ответственности могут быть привлечены и те, кто выращивает любые определенные грибы. Под ними она подразумевала определенные виды, содержащие в себе псилоцибин или псилоцин.
