Россиян предупредили об уголовной ответственности за наличие вьюнка на заборах домов: подробности

Адвокат Слезкина: За вьюнок на заборе может грозить уголовное наказание.

Источник: Комсомольская правда

Выращивание ипомеи трехцветной, известной в народе как «вьюнок» или «утренняя слава», может грозить россиянам уголовным наказанием. Об этом предупредила адвокат Олеся Слезкина в беседе с ТАСС.

По ее словам, вьюнок был внесен в список запрещенных растений еще в 2024 году. Многие граждане высаживают ее прямо у заборов и стен, не подозревая о психотропных свойствах растения. Помимо ипомеи, в красный список входят: голубой лотос, роза гавайская, конопля, мак, мимоза хостилис и другие.

«При значительном количестве растений грозит не просто штраф, а уголовная ответственность», — подчеркнула Слезкина.

Юрист также напомнила, что к ответственности могут быть привлечены и те, кто выращивает любые определенные грибы. Под ними она подразумевала определенные виды, содержащие в себе псилоцибин или псилоцин.

Прежде KP.RU писал, что в России с 1 марта вступил в силу закон, обязывающий владельцев земельных участков бороться с борщевиком. В случае неповиновения дачники могут получить штраф до 50 тысяч рублей.