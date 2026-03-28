Пенсии, рассрочки и маркировка товаров: какие изменения в законе вступают в силу с 1 апреля

Жителей России с 1 апреля 2026 года ожидает ряд законодательных изменений. В большей степени новшества затронут покупателей, получателей кредитов и займов, граждан пенсионного возраста, а также бизнесменов.
Изменятся сроки выплаты рассрочки. Теперь он будет составлять максимум полгода. Планируется, что с апреля 2028 года этот период сократят до четырех месяцев. Также заемщик сможет досрочно погасить долг без комиссии и штрафов. А займы, превышающие 50 тысяч рублей будут передаваться в бюро кредитных историй.
Ожидаются изменения в системе «Честный знак». Так, она сможет блокировать реализацию продукции, сертификат которой окажется недействительным. К данным товарам относятся парфюмерия, пиво, обувь, упакованная вода и шины, которые поступили в оборот после 1 сентября 2025 года. Планируется, что кассовый аппарат будет автоматически проверять маркировку онлайн, а при обнаружении недействительного сертификата — блокировать пробитие.
Общепиты, работающие по упрощенной или патентной схеме освободят от уплаты НСД до конца текущего года. Нововведение распространяется на те предприятия, которые стали уплачивать НДС в 2026 году.
В ЦБ ужесточать требования к макропруденциальным лимитам заемщиков, которые имеют высокую долговую нагрузку. Количество займов на ИЖС для клиентов, которые тратят более 80% своего дохода на обязательные платежи, снизится с 20% до 10%. Для нецелевых кредитов под залог недвижимости этот показатель снизится с 15% до 10%.
Также в апреле произойдет индексация социальных пенсий в размере 6,8%. Повышение выплат коснется более четырех миллионов человек. По итогам индексации средний размер социальной пенсии достигнет 17 тысяч рублей.
Ранее сайт KP.RU напоминал читателям, из-за чего могут приостановить выплату пенсии.