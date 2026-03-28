«Факел» впервые за 20 лет не смог забить «КАМАЗу» в Воронеже

28 марта в Воронеже состоялся матч 26 тура первой лиги по футболу. Местный «Факел» принимал «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Гости приехали в город, где за 29 лет ни разу не побеждали. Они не смогли этого сделать и сегодня, но при этом во второй раз выстояли. Впервые это произошло в 2006-м году. Та встреча, как и сегодняшняя завершилась нулевой ничьей.