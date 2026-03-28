«Факел» впервые за 20 лет не смог забить «КАМАЗу» в Воронеже

28 марта в Воронеже состоялся матч 26 тура первой лиги по футболу. Местный «Факел» принимал «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Гости приехали в город, где за 29 лет ни разу не побеждали. Они не смогли этого сделать и сегодня, но при этом во второй раз выстояли. Впервые это произошло в 2006-м году. Та встреча, как и сегодняшняя завершилась нулевой ничьей.
В итоге самая надежная оборона турнира (воронежская) «засушила» лучшую атаку лучшей лиги мира (челнинскую). Таким образом, «Факел» довел безголевую серию до 317 минут. В последний раз наши парни забивали аж 27 февраля — на 43-й минуте в ворота «Урала» из Екатеринбурга поразил лучший бомбардир турнира Белайди Пуси. После этого была ничья с новороссийским «Черноморцем» (0:0), поражение от «Ротора» из Волгограда (0:1) и еще одни нули — теперь уже с «КАМАЗом».
Не добрав два очка, «огнеопасные» лишились молдавского легионера Никиты Моцпана. Из-за удаления на 86-й минуте воронежцы завершали матч в меньшинстве. Теперь Моцпан пропустит перенесенный матч 23-го тура в Нижнекамске против «Нефтехимика», который состоится 1 апреля.
Достаточно необычный эпизод произошел в первом тайме сегодняшней встречи. Сразу весь сектор фанатов «Факела» покинул трибуны. По нашей информации, болельщики сделали это в знак протеста против поступка стражей порядка, которые вывели со стадиона одного из почитателей клуба.
Итак, после ничьей с «КАМАЗом» (0:0) «Факел» продолжает единолично лидировать с 53 очками. Столичная «Родина» отстает на семь баллов. Впереди выезд в Нижнекамск.