Жители несколько улиц в Кулебаках временно останутся без воды

Воду временно отключат в некоторых домах в Кулебаках 30 марта, об этом сообщается в канале администрации городского округа в национальном мессенджере Max.
Подачу воды приостановят с 09:00. Отключение водоснабжения связано с работами по устранению аварии на центральной линии водопровода по адресу: ул. Восстания, 93б. Воды не будет до окончания работ.
«Будут отключены от водоснабжения скважины № 5 и № 6, районы школы № 6, детского сада “Рябинушка”, Ветлечебницы, Стройконторы, ФОКа, улиц Восстания, 1 Мая, Серова и прилегающие к ним улицы», — рассказали в МУП «Райводоканал».
