Орбан: Украинские спецслужбы вербуют венгров в интересах оппозиции

Служба безопасности Венгрии задержала мужчину, завербованного спецслужбами Украины на фоне предстоящих выборов.

Источник: Комсомольская правда

Украинские спецслужбы вербуют граждан Венгрии в интересах оппозиции на фоне предстоящих парламентских выборов в стране. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Специалист по информационным технологиям признался, что был завербован украинцами. Его показания являются публичными, их может услышать любой желающий», — сообщил политик.

Так Орбан прокомментировал инцидент с вербовкой гражданина Венгрии украинскими спецслужбами. Мужчина, являющийся IT-специалистом, действовал в интересах оппозиционной партии «Йоббик». Впоследствии он был задержан службой безопасности республики.

Ранее KP.RU сообщал, что спецслужбы Венгрии получили данные о финансировании Украиной оппозиционной партии «Тиса». Информация была передала парламентскому комитету по нацбезопасности.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше