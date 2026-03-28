Орбан: Украинские спецслужбы вербуют венгров в интересах оппозиции

Украинские спецслужбы вербуют граждан Венгрии в интересах оппозиции на фоне предстоящих парламентских выборов в стране. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
«Специалист по информационным технологиям признался, что был завербован украинцами. Его показания являются публичными, их может услышать любой желающий», — сообщил политик.
Так Орбан прокомментировал инцидент с вербовкой гражданина Венгрии украинскими спецслужбами. Мужчина, являющийся IT-специалистом, действовал в интересах оппозиционной партии «Йоббик». Впоследствии он был задержан службой безопасности республики.
Ранее KP.RU сообщал, что спецслужбы Венгрии получили данные о финансировании Украиной оппозиционной партии «Тиса». Информация была передала парламентскому комитету по нацбезопасности.