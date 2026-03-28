В Польше упал неопознанный воздушный объект

Неопознанный объект упал в лесу вблизи города Миньск-Мазовецки в Польше, передает польская радиостанция RMF FM со ссылкой на данные полиции.
Неопознанный объект упал утром 28 марта в лесу в поселке Рудник. Никто не пострадал.
По данным издания, к предмету был прикреплен пакет. Что в нем находилось, неизвестно. Территорию оцепили полицейские и пожарные. Правоохранители проводят проверку.
В начале февраля на территорию воинской части в Польше упал неизвестный беспилотник. По данным военной жандармерии, дрон не нанес никакого ущерба. О пострадавших информация также не поступала.
