В Заларинском районе Иркутской области реконструируют развязку на трассе

Развязку на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» реконструируют в Заларинском районе Иркутской области. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Специалисты построят новый путепровод и увеличат число полос под ним, а также расширят проезжую часть и тротуары. Кроме того, они обновят 2,8 км дороги, расширив участок с двух до четырех полос. На объекте также приведут в порядок более 7 км съездов развязки, заменят водопропускные трубы, уложат новое покрытие и установят свыше 10 км линий наружного освещения. Еще там обустроят автобусные остановки, тротуары и площадки для отдыха и стоянки автомобилей.
«На данный момент на развязке не оборудована часть разворотных петель. Благодаря реконструкции движение здесь станет не только более безопасным, но и более простым и понятным для всех водителей», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
Отмечается, что с 28 марта на участке 1679−1681 км у поселка Залари вводят временные ограничения и меняют схему движения. На время работ транзитный транспорт пустят по съездам развязки и временным разворотным петлям.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.