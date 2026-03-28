В Тюменской области отремонтируют более 30 км дорог

Специалисты отремонтируют свыше 30 км дорог в 9 округах Тюменской области. Работы пройдут в 2026 году при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в главном управлении строительства региона.
Дороги улучшат в Абатском, Аромашевском, Бердюжском, Викуловском, Голышмановском, Ишимском, Казанском, Сладковском, и Сорокинском округах. В числе самых протяженных участков дорога Новоаптула — Малиновка — Илиней (6,345 км), отрезок трассы Ишим — Маслянский — Сладково (2,878 км) и подъезд к деревне Рагозина (2,6 км). Всего в этом году в области планируется отремонтировать около 97 км дорог регионального значения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.