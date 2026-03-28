В Камышине Волгоградской области прошла ярмарка вакансий для студентов

Ярмарка вакансий для студентов прошла 24 марта в Территориальном центре занятости города Камышина Волгоградской области. Мероприятие организовали по национальному проекту «Кадры», сообщили в администрации городского округа.
В ярмарке вакансий приняли участие представители организаций «БлагоДать» и «Камышинский центр социального обслуживания населения». Они рассказали студентам о специфике работы в социальных службах, которые оказывают поддержку пожилым людям, инвалидам, малообеспеченным семьям и гражданам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.
Представители организаций сообщили о доступных вакансиях и требованиях к молодым специалистам. После этого студенты смогли лично пообщаться с работодателями и задать интересующие вопросы.
Еще специалисты центра занятости проинформировали участников о государственных мерах поддержки, сервисах для поиска работы, а также о возможностях бесплатного обучения и профессиональной переподготовки.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.