Илья Малинин третий раз подряд стал чемпионом мира по фигурному катанию

На втором месте закрепился японский фигурист Юма Кагияма, набрав 306,67 балла. И, наконец, бронза досталась японцу Сюн Сато — 288,54 балла. Сейчас Малинину 21 год. Он уже побеждал в Олимпиаде в Милане. На его счету исполнение одного из самых сложных элементов — четверного акселя.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил выплатить премию фигуристу Петру Гуменнику за выступление на зимних Олимпийских играх 2026 года. Согласно документу, за шестое место в мужском одиночном катании спортсмен получит 344 827,59 рубля.
