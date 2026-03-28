В Волго-Ахтубинской пойме началась подготовка к паводку

Около 100 водопропускных сооружений и устройств обследуют и обновят в Волго-Ахтубинской пойме Волгоградской области в ходе подготовки к паводку, сообщили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона. Работы проходят в соответствии с задачами национального проекта «Экологическое благополучие».
Специалисты проверяют техническое состояние водовыпусков, устраняют выявленные дефекты, очищают прилегающую территорию от мусора и зарослей. Чтобы сооружения беспрепятственно пропускали воду, проводят реконструкцию бетонного покрытия, проверяют затворы, швы, обновляют ограждения и наносят шкалы для замера уровней воды.
Отметим, создаваемая в пойме сеть сооружений обеспечит использование ресурсов весеннего половодья для заполнения водоемов. В этом году планируется ввести в эксплуатацию два объекта. Еще одно сооружение в поселке Вторая Пятилетка Среднеахтубинского района уже готово к первому пропуску паводковых вод.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.