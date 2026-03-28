Эксперт Пермского Политеха рассказал о весеннем техобслуживании авто после зимы

После зимнего периода водителям советуют проверить ключевые системы автомобиля. В тормозной нужно обратить внимание на вибрацию, увод в сторону, степень твердости педали, которая может указывать на проблемы. Также стоит продиагностировать подвеску на скрытые дефекты и проверить кондиционер и состояние фильтров после простоя. Не стоит забывать про кузов: ищите сколы, очаги коррозии, проверьте герметичность уплотнителей.