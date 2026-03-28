Эксперт Пермского Политеха рассказал о весеннем техобслуживании авто после зимы

После зимней эксплуатации автомобиль нуждается в плановой проверке, так как морозы, перепады температур и дорожные реагенты повреждают многие детали. Сергей Пестриков, доцент кафедры «Автомобили и технологические машины» Пермского Политеха, поделился рекомендациями по весенней диагностике авто.
В первую очередь необходимо провести визуальный осмотр транспорта: проверить уровень эксплуатационных жидкостей, в том числе антифриза, тормозной жидкости и масла. Далее следует оценить состояние проводки, осветительных приборов и стеклоочистителей. Осмотреть шины на наличие грыж, порезов и неравномерного износа. Также нужно проверить ремни навесного оборудования — генератора, кондиционера и других — на трещины и натяжение.
После зимнего периода водителям советуют проверить ключевые системы автомобиля. В тормозной нужно обратить внимание на вибрацию, увод в сторону, степень твердости педали, которая может указывать на проблемы. Также стоит продиагностировать подвеску на скрытые дефекты и проверить кондиционер и состояние фильтров после простоя. Не стоит забывать про кузов: ищите сколы, очаги коррозии, проверьте герметичность уплотнителей.
Специалист ПНИПУ рассказал, что сезонное обслуживание в сервисе, в том числе замена шин, сход развал, диагностика систем автомобиля среднего сегмента обойдется примерно в 12−15 тысяч рублей. Но полная диагностика поможет выявить скрытые дефекты и предотвратить серьезные поломки в будущем.