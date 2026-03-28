В Госдуме раскритиковали депутатов за экскурсию по Конгрессу США с кока-колой

Депутат Госдумы Михаил Матвеев выступил с резкой критикой коллег, которые согласились на экскурсию по Конгрессу США. Свое мнение в субботу, 28 марта, он выразил в Telegram-канале.
Парламентарий опубликовал ссылку на видео, на кадрах которого видно, как политики ходят по зданию. В их руках и карманах видны бутылки кока-колы.
По словам депутата, никто из отправившихся в Вашингтон политиков не отказался от поездки или от предложенного напитка.
— Делегация Госдумы ходит по конгрессу США. Никто не только от поездки не отказался, но даже от бутылки Кока-Колы. Мир, дружба, жвачка? — добавил он в публикации.
