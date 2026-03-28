В Еврейской автономной области закупили дрон для наблюдения за лесами

Новый беспилотник «Геоскан 801» появился в Еврейской автономной области при поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщили в департаменте управления лесами регионального правительства.
С помощью беспилотника специалисты смогут быстро выявлять лесные пожары, оперативно оценивать состояние лесного фонда, а также отслеживать случаи незаконных рубок и применять данные мониторинга при планировании мероприятий по восстановлению лесов. Внедрение такой техники должно повысить эффективность охраны лесов в регионе, в том числе на труднодоступных участках.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.