В Еврейской автономной области закупили дрон для наблюдения за лесами

Благодаря ему специалисты смогут быстро выявлять лесные пожары.

Источник: Национальные проекты России

Новый беспилотник «Геоскан 801» появился в Еврейской автономной области при поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщили в департаменте управления лесами регионального правительства.

С помощью беспилотника специалисты смогут быстро выявлять лесные пожары, оперативно оценивать состояние лесного фонда, а также отслеживать случаи незаконных рубок и применять данные мониторинга при планировании мероприятий по восстановлению лесов. Внедрение такой техники должно повысить эффективность охраны лесов в регионе, в том числе на труднодоступных участках.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.