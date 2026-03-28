В Чувашии появятся 5 новых автобусных маршрутов

Пять новых межмуниципальных автобусных маршрутов появятся в Чувашской Республике в апреле 2026 года, что соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Яльчикского муниципального округа.
В регионе заработают маршруты Козловка — Новочебоксарск, Ибреси — Канаш, Аликово — Красные Четаи, Шемурша — Батырево и Яльчики — Батырево. При их формировании учитывались обращения жителей муниципалитетов, а расписание автобусов согласовывали с графиком работы медицинских учреждений, чтобы пациентам было удобнее добираться до больниц.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.