В Волгоградской области стартовал новый сезон проекта «Сад памяти»

Седьмой сезон международной эколого-патриотической акции «Сад памяти» стартовал во Фроловском районе Волгоградской области при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона.
В честь открытия на базе Арчединского лесного колледжа заложили аллею именных деревьев в память о героях Великой Отечественной войны. Ключевым событием стала высадка саженца от знаменитого Тополя Победы, пережившего Сталинградскую битву. Его биоматериал хранится в лаборатории регионального ботанического сада, а выращенные из него саженцы используют в рамках эколого-патриотических мероприятий и передают в другие регионы.
Для старта акции ежегодно выбирают исторически значимые места. В этот раз первая памятная аллея в регионе появилась на месте, где в годы войны проходила Арчединско-Поворинская железная дорога, снабжавшая Сталинградский и Донской фронты. При этом станция Арчеда и город Фролово неоднократно подвергались бомбардировкам.
Фроловский район передаст эстафету другим муниципальным образованиям, и к акции постепенно присоединится весь регион. В высадке деревьев будут участвовать специалисты лесного хозяйства, волонтеры, представители общественности, организаций и ведомств, студенты, школьники и другие местные жители.
В 2026 году в рамках акции «Сад памяти» в Волгоградской области планируется высадить порядка 500 тыс. деревьев на общей площади более 133 га. Самые масштабные посадки пройдут в Камышинском, Ольховском и Арчединском лесничествах.
За шесть лет в регионе в рамках акции высадили более 4,7 млн деревьев на площади около 1,5 тыс. га. Участие в мероприятиях приняли около 10 тыс. человек.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.