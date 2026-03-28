В Волгоградской области стартовал новый сезон проекта «Сад памяти»

В честь открытия на базе Арчединского лесного колледжа заложили аллею именных деревьев в память о героях Великой Отечественной войны. Ключевым событием стала высадка саженца от знаменитого Тополя Победы, пережившего Сталинградскую битву. Его биоматериал хранится в лаборатории регионального ботанического сада, а выращенные из него саженцы используют в рамках эколого-патриотических мероприятий и передают в другие регионы.