Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная Волгоградской области по водному поло выигрывает первенство России

Сегодня в Волгограде состоялся финал первенства России по водному полу.

Сегодня в Волгограде состоялся финал первенства России по водному полу среди юношей до 15 лет. Сборная Волгоградской области, представляющая СШОР по водным видам спорта «Спартак-Волгоград», пробилась в решающий матч турнира и сразилась с московской командой «Торпедо‑Восток».

На пути к финалу волгоградцы заняли первое место в группе обыграв сборную Санкт‑Петербурга — 23:5, «Юность Москвы» — 18:8 и своих соперников по финалу «Торпедо‑Восток» (Москва) — 12:9.

В полуфинале спартаковцы встречались с сильной командой Республики Татарстан. Матч, прошедший вчера, получился довольно напряжённым.

Сборная Волгоградской области — Республика Татарстан — 10:7 (2:1, 2:3, 3:0, 3:3).

27 марта. Первенство России. Полуфинал, матч 5. Волгоград. Бассейн ГАУ ДО ВО «СШОР по водным видам спорта “Спартак-Волгоград”.

Судьи: Леонид Семко (Севастополь), Александр Куняшов (Астрахань).

Сборная Волгоградской области: Жуков — Власов (2), Панфилов (1), Резников (4), Силаев, Лутошкин (1), Косов (2) — Малышев, Сафронов, Сариеп, Гордеев, Назаренко, Манжела, Артагалиев.

Республика Татарстан: Самигуллин — Гарипов, Хамидуллин, Гараев (2), Маслов (1), Севрюгин (2), Журавлев — Абдрахманов, Гайфуллин, Стори, Колсанов (2), Архипов, Семашко, Хабибуллин.

Выигранные спринты: 1 — 3.

5-метровые/голы: 1/1 — 1/1.Удаления: 3 — 2.

Первый период волгоградцы выиграли с минимальным преимуществом, пропустив контратаку в самом конце — 2:1.

Во второй четверти татарские ватерполисты оказались удачливее за счёт результативных контратак — 3:2.

В третьей восьмиминутке волгоградцы завладели преимуществом и выиграли игровой отрезок со счётом 3:0.

В заключительном периоде хозяева контролировали ход встречи и сохранили добытое преимущество — 3:3. Итог — победа со счётом 10:7 и выход в финал.

В финальном матче волгоградцы сразу взяли инициативу в свои руки. Точными бросками отметились Илья Власов и Назар Косов — хозяева повели в счёте, но москвичи не отставали и держали темп. Команды ушли на малый перерыв с минимальным преимуществом волжан — 3:2.

Во втором периоде гости, несмотря на удаления, смогли усилить давление. Грамотно используя ошибки соперника, «Торпедо‑Восток» забили два сухих мяча, выиграв четверть — 2:0.

Начало второй половины матча показало серьёзный настрой хозяев. Этот отрезок стал переломным. Команда из Волгограда продемонстрировала слаженную командную игру и надёжную защиту. Три безответных броска позволили закончить период со счётом 3:0.

Четвёртая четверть стала завершающим аккордом уверенной игры команды с берегов Волги. Сборная Волгоградской области провела серию результативных атак: Ярослав Резников, Илья Власов и Назар Косов забили 5 мячей подряд. Автозаводцы смогли ответить лишь 2 голами в самом конце матча. Конечный счёт — 11:6 — принёс волгоградцам победу в первенстве России среди юношей до 15 лет.

Сборная Волгоградской области — «Торпедо‑Восток» (Москва) — 11:6 (3:2, 0:2, 3:0, 5:2).

28 марта. Первенство России. Финал, матч 8. Волгоград. Бассейн ГАУ ДО ВО «СШОР по водным видам спорта “Спартак-Волгоград”.

Судьи: Эдуард Васенин (Казань), Александр Куняшов (Астрахань).

Сборная Волгоградской области: Жуков — Власов (4), Панфилов, Резников (3), Силаев, Назаренко, Косов (4) — Малышев, Лутошкин, Сафронов, Сариеп, Гордеев, Манжела, Артагалиев.

«Торпедо‑Восток»: Прошин — Спаич, Ларин (3), Рожков (1), Шматов (2), Тополев, Жадан — Чепель, Наполов, Сомичев, Зайцев, Михалев, Калягин, Пономарев.

Выигранные спринты: 1 — 3.5-метровые/голы: 0/0 — 0/0.Удаления: 4 — 5.

Победа сборной Волгоградской области в первенстве России стала закономерным результатом упорной работы тренерского штаба под руководством Александра Федотова и Алексея Агаркова, а также самоотверженной игры юных спортсменов. Золотые медали первенства — заслуженная награда за волю к победе, командный дух и мастерство, продемонстрированное на протяжении всего турнира.

Этот успех — не просто золотые медали, а старт большой спортивной карьеры для многих ребят из Волгоградской области.

Александр Веселовский.

Фото Андрея Поручаева.