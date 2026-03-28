Турецкая актриса Ханде Эрчел отвергла все обвинения по делу о наркотиках

Турецкая актриса Ханде Эрчел отвергла все обвинения в рамках уголовного дела о наркотических веществах. Об этом в субботу, 28 марта, сообщили в T24.
В ходе допроса артистка заявила, что никогда в жизни не употребляла наркотики. Она также объяснила, что посещала ресторан отеля Bebek в Стамбуле, который фигурирует в материалах дела, по деловым вопросам.
— Я не посещала ни одной из частных вечеринок или мероприятий, упомянутых в прессе как якобы организованных бизнесменами. Я не знаю никого из упомянутых в документе, — цитирует ее издание.
Кроме того, актриса сдала тесты на наркотики после появившихся сообщений в СМИ. Эрчел по совету адвокатов ограничила общение с прессой.
Власти выдали ордер на арест, когда актриса находилась за границей. После она вернулась в Турцию. Из аэропорта ее доставили в суд, где она дала показания, а также сдала образцы крови и волос.
Актера Джана Ямана также взяли под стражу во время операции правоохранителей в ночных заведениях Стамбула. У него якобы при себе нашли твердые предметы красноватого цвета.