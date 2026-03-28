Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алексей Токарев возглавил городскую больницу № 1 Арзамаса

Источник: Комсомольская правда

В Арзамасской городской больнице № 1 произошли кадровые изменения: главный врач Людмила Красникова покинула свой пост и продолжит работу в качестве наставника. Об этом сообщили в пресс-службе администрации г. о.г. Арзамас.

За плечами Людмилы Ивановны — более 40 лет в медицине, из них четверть века она возглавляла больницу. Красникова является врачом высшей категории и кандидатом медицинских наук.

Людмила Красникова завершила работу на посту главврача. Фото: Пресс-служба администрации г. о.г. Арзамас.

Коллеги и представители регионального Минздрава поблагодарили ее за многолетний труд и вклад в развитие учреждения.

Исполняющим обязанности главного врача назначен Алексей Токарев.