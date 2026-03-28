Жители Ростова и Таганрога потеряли миллионы в кредитных кооперативах: открыта горячая линия

Жители Ростова-на-Дону потеряли миллионы рублей, вложившись в кредитные кооперативы. Для пострадавших пайщиков открыта горячая линия.
Как уже писала «КП — Ростов-на-Дону», сразу два КПК — «Добробуд» и «Донвклад» — закрыли офисы. Они не платят проценты и не возвращают деньги. Среди пострадавших — пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий.
Например, пенсионер из Таганрога Олег Васильевич вложил 500 тысяч рублей в один кооператив и 1,7 млн — в другой. В декабре ему позвонили со словами: «Нас закрыли, меня уволили». С тех пор телефоны организации молчат.
Другой вкладчик — Алексей Гречко, участник СВО, награжден медалью «За отвагу». В ноябре 2025 года он принес в кооператив 500 тысяч рублей, заработанных на службе. Он также не может вернуть свои деньги.
Ветеран боевых действий в Чечне Константин Мохов вложил 6 млн рублей, продав машину и участок. Уговорил вложиться и маму. Сейчас пострадавшие объединились, чтобы вернуть деньги.
Напомним, в феврале Банк России исключил оба КПК из госреестра. Причина — нарушения закона. КПК не входят в систему страхования вкладов, поэтому Агентство по страхованию вкладов убытки не возместит. Пайщики могут рассчитывать лишь на выплаты из компенсационного фонда СРО — до 5% средств фонда.
Судебные заседания о банкротстве кооперативов назначены на конец марта — начало апреля. Главное следственное управление ГУ МВД по Ростовской области ведет расследование. Для пострадавших открыта горячая линия: 8−961−400−22−91.
Подпишись на нас в MAX и Telegram!