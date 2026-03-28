В Кузбассе работников культуры обучили приемам работы с Пушкинской картой

Руководители и специалисты управления культуры и учреждений культуры Гурьевского округа Кузбасса прошли бесплатные курсы по работе с Пушкинской картой при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в управлении культуры Гурьевского муниципального округа.
Обучение проходило дистанционно в формате видео-конференц-связи. В течение четырех дней слушатели изучали актуальные подходы к работе в рамках проекта «Пушкинская карта», разбирали современные форматы культурных мероприятий. Еще они знакомились с успешными практиками коллег из Удмуртии, Чувашии и Тулы.
Лекции и практические занятия проводили эксперты в сфере культуры и молодежных инициатив. По итогам обучения слушатели, выполнившие практические задания и прошедшие итоговую аттестацию, получат удостоверения о повышении квалификации установленного образца.
«Благодаря проекту “Пушкинская карта” наши учреждения получили уникальную возможность работать с молодежью на новом уровне. На сегодняшний день у нас подключено к программе 15 учреждений. Мы входим в тройку лидеров по выполнению целевого показателя среди муниципальных образований Кузбасса. Главными задачами для нас является повышение качества мероприятий и привлечение посетителей с других территорий», — отметила ответственный специалист по работе с Пушкинской картой в Гурьевском округе Юлия Елсукова.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.