Адвокат Слезкина предупредила об уголовной ответственности за заборы с «вьюнком»

Россиянам может грозить штраф за украшение забора растением «утренняя слава», также известным как вьюнок. Об этом предупредила член коллегии адвокатов «Синельщиков и партнеры» Олеся Слезкина.
— В перечень входят ипомея трехцветная, голубой лотос, роза гавайская, мимоза хостилис, кат съедобный, эфедра, гармала, турбина щитковидная, — добавила эксперт.
По ее словам, ответственность возможна не только за посев, но и за бездействие. При этом ни один вид мяты не включен в контролируемый правоохранительными органами список, передает ТАСС.
Основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев напомнил, что российские дачники могут получить крупные штрафы за неправильное сжигание мусора на участке.
Кроме того, дачников могут оштрафовать в случае неправильного хранения удобрений, сообщил директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
Согласно заявлению руководителя федеральной общественной приемной Союза садоводов РФ Людмилы Буряковой, владельцам дач запрещено выращивать растения, содержащие запрещенные вещества.