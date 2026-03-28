Французский политик призвал отменить санкции против нефти и газа из России

Идея возникла на фоне роста цен на энергоносители.

Источник: Клопс.ru

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил за приостановку санкций против российских нефти и газа. Об этом он заявил в беседе с журналистами, сообщает ТАСС в субботу, 28 марта.

По словам политика, на фоне проблем на мировых рынках энергоресурсов Франции следует пересмотреть свою позицию. Он утверждает, что подобные решения уже приняли США и Республика Корея.

«Франция должна поступить так же, потому что у нас под рукой есть газ и нефть, необходимые для нормальной жизни. Но для этого нам нужно выйти из Евросоюза, так как решение зависит от Брюсселя», — заявил Филиппо.

Политик также подчеркнул, что поддерживает идею выхода Франции из ЕС (Frexit), поскольку, по его мнению, только так страна сможет самостоятельно принимать решения в энергетической сфере.

Заявление прозвучало перед акцией в Париже, участники которой выступили за выход страны из Евросоюза. Несколько сотен человек прошли по центральным улицам города с лозунгами против действующего президента Эмманюэля Макрона и с требованиями снизить цены на топливо.

Кроме того, протестующие высказывались против участия Франции в НАТО и поддержки Украины. Во время акции звучали соответствующие лозунги, а завершилась она у Лувра, где участники демонстрации демонстративно разорвали флаг Евросоюза.

Дональд Трамп ещё на год продлил действие санкций против России, которые ранее ввели из-за предполагаемого вмешательства в американские выборы.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше