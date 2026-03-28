Суд изъял имущество умершего экс-главы Вологды Шулепова в доход государства

Имущество умершего экс-мэра Вологды Евгения Шулепова было изъято в доход государства. Соответствующий иск Генеральной прокуратуры РФ удовлетворил Вологодский городской суд.
«Все заявленные в исковом заявлении объекты недвижимости, транспортные средства марок “Лексус”, “БМВ”, маломерное судно и денежные средства обратить в доход государства», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов региона.
Всего в доход государства было обращено 47 объектов недвижимости, а также денежные средства на сумму более 72 млн рублей, находящиеся на банковских счетах.
Напомним, что Евгений Шулепов умер в больнице 17 сентября 2025 года. До этого бывшему мэру Вологды были предъявлены обвинения в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Он находился под стражей с мая 2024 года.