ИИ-стартап Маска покинул последний соучредитель

Сам Маск заявлял, что xAI «изначально была построена неправильно» и теперь «пересобирается с нуля». Реорганизация проходит после интеграции стартапа с SpaceX, а также на фоне усиления конкуренции на рынке ИИ со стороны других разработчиков. После слияния акции объединенной компании будут стоить примерно $527 каждая, а общая стоимость составит $1,25 трлн.