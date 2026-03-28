ИИ-стартап Маска покинул последний соучредитель

Стартап xAI, основанный бизнесменом Илоном Маском и еще 11 соучредителями, покинул Росс Нордин, который был его правой рукой, координировал приоритеты компании и контролировал работу всей компании. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на источники.
Нордин участвовал в создании xAI в 2023 году, перейдя из Tesla, где работал над системой автопилота и инфраструктурой для обучения Full Self-Driving.
Уход Нордина произошел на фоне реорганизации xAI и серии кадровых сокращений. С января этого года стартап покинули несколько ключевых фигур, включая Цзихана Дая, Годеун Чжана, Тоби Полена, Джимми Ба, Тони Ву и Грега Янга. Таким образом, речь идет о почти полном обновлении первоначальной команды.
Кадровые изменения сопровождаются более широкой реорганизацией. По данным BI, с начала года xAI также сократила десятки сотрудников, а часть проектов, включая Macrohard и направление генеративных моделей, столкнулась с перестройкой или замедлением. Параллельно компания усиливает наем и привлекает специалистов из других ИИ-стартапов.
Сам Маск заявлял, что xAI «изначально была построена неправильно» и теперь «пересобирается с нуля». Реорганизация проходит после интеграции стартапа с SpaceX, а также на фоне усиления конкуренции на рынке ИИ со стороны других разработчиков. После слияния акции объединенной компании будут стоить примерно $527 каждая, а общая стоимость составит $1,25 трлн.
Илон Маск рассчитывает привлечь свыше $50 млрд инвестиций после публичного размещения акций (IPO).
Стартап xAI будет вовлечен в строительство завода по производству микросхем в рамках проекта Terafab. Tesla вместе со SpaceX и xAI будет строить крупнейший в мире завод по производству микросхем. Маск заявил, что их цель — достижение 1 трлн Вт вычислительной мощности в год. Мощность электросетей США составляет всего 0,5 трлн Вт, поэтому большая часть этой мощности должна быть размещена в космосе.
Полупроводниковое производство будет работать в Остине, штат Техас.
