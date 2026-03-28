Имущество умершего экс-мэра Вологды Шулепова обратят в доход государства

Шулепов занимал пост мэра Вологды с 2008 по 2016 год, позднее был депутатом Госдумы. В 2024 году его арестовали по обвинению в коррупции, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. В ноябре того же года, находясь в СИЗО, он перенёс инсульт, лишился речи (позже она вернулась после операции), а в декабре был переведён в реанимацию с кардиостимулятором. Экс-мэр скончался в областной клинической больнице 17 сентября 2025 года.