Власти Украины признали, что глава Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов фактически не исполняет свои обязанности. Об этом в субботу, 28 марта, сообщили источники в российских силовых структурах.
— После очередного отказа Владимира Зеленского от мирного урегулирования Гнатов переключился на взаимодействие со странами Ближнего Востока, — цитирует собеседника ТАСС.
Несмотря на это, в первые месяцы 2026 года военный безостановочно принимал участие во всех встречах по урегулированию конфликта как с американскими чиновниками, так и с представителями Москвы.
До этого глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен столкнулась с критикой в Европарламенте из-за реакции на коррупционный скандал на Украине.
Кроме того, ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводило обыск у экс-главы Госпогранслужбы Украины Сергея Дейнеко в рамках дела о коррупции и контрабанде.
14 января НАБУ и САП также провели обыски в офисе украинской партии «Батькивщина». Ее глава Юлия Тимошенко заявила, что опубликованные аудиозаписи никак с ней не связаны.