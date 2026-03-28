Подвиги двоих погибших на СВО жителей Волгоградской области отметил Президент

Роман Дронов родился в хуторе Филин. 22 сентября 2022 года он был призван на военную службу по частичной мобилизации. Служил в должности гранатомётчика мотострелкового батальона. Пропал без вести 30 января 2025 года при выполнении боевой задачи в зоне СВО. Ему было 47 лет. Алексей Локтионов родился 14 июля 1985 года в Краснодарском крае, вырос и окончил школу в хуторе Суляевский. 3 апреля 2024 года заключил контракт с Минобороны. Проходил службу в должности командира штурмового отделения мотострелкового батальона. Погиб 2 мая 2025 года при выполнении боевой задачи в зоне СВО. Память земляков собравшиеся почтили минутой молчания.