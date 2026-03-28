«Югра» вырвала победу у «Спартака‑Волгоград»

Напряжённая борьба, всплески эмоций и драматичная развязка — всё это ждало зрителей в поединке, где каждая команда стремилась завершить сезон на мажорной ноте. Начало поединка осталось за волгоградскими спортсменками: они отвечали голом на каждую удачную атаку соперниц. А за 30 секунд до свистка Полина Кириленко забила с первой линии, позволив команде уйти на первый перерыв с минимальным преимуществом — 3:2.Во второй четверти «Спартак‑Волгоград» полностью доминировал: команда не пропустила ни одного гола и ответила тремя точными бросками. Счёт четверти — 3:0 в пользу волгоградских ватерполисток. После большого перерыва сибирская команда собралась с силами и совершила мощный рывок. «Югра» перехватила инициативу, а «Спартак» не смог сдержать натиск соперниц. Красно-белые стали чаще нарушать правила, а югорки, используя численное большинство и реализуя пенальти, выиграли восьмиминутку — 5:2.Решающая четверть прошла в равной борьбе, но «Югра» сумела сохранить концентрацию и довести матч до победы, вырвав успех на последних минутах. Благодаря успешной игре Валерии Сависько ханты‑мансийские ватерполистки выиграли период — 5:3, а вместе с ним и встречу — 12:11. «Спартак-Волгоград» — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 11:12 (3:2, 3:0, 2:5, 3:5).28 марта. Кириши. Кубок России, 5−8 места, матч 3. Бассейн: ВС КИНЕФ. Судьи: Филипп Голосун (Минск), Глеб Абдризяков (Челябинск). «Спартак-Волгоград»: Павлова — Громова, Федотова (1), Бронникова (3), Кириленко (2), Сидорок (3), Сабурова — Юссеф, Суханова, Капитонова, Кожевникова, Воронкова, Зеленова (1), Стерликова (1). «Югра»: Николаева — Рудометова (2), Сависько (6), Климова (1), Кошеутова (1), Липина, Леонова — Яцкова (1), Волдина (1), Ширяева, Микишева, Клюсова Ирина, Доломанова. Выигранные спринты: 0 — 4.5-метровые/голы: 7/3 — 7/3.Удаления: 8 — 7.Матч против «Югры» показал сильные стороны волгоградских ватерполисток: уверенное начало, доминирование во второй четверти (3:0) и борьба до последних секунд. Ключевые проблемы, повлиявшие на итог: — Потеря концентрации во второй половине матча, позволившая соперницам отыграться. — Дисциплина. 8 удалений дали «Югре» возможность реализовать численное большинство. — Нехватка глубины состава. Запасным не хватило уровня мастерства, чтобы заменить лидеров без потери интенсивности. Эти аспекты станут приоритетом для работы в межсезонье. Команда продемонстрировала потенциал, но для выхода на новый уровень потребуется усилить подготовку резерва. Александр Веселовский.